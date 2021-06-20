Путин выпустит статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Ее опубликуют в одном из ведущих изданий Германии. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также в День памяти и скорби, 22 июня, глава государства возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и произнесет речь.

День памяти и скорби отмечается 22 июня. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР — это стало началом Великой Отечественной войны. В России и в некоторых регионах мира пройдут торжественные мероприятия, а в 12:15 по московскому времени будет объявлена всеобщая минута молчания.