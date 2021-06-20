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Синоптик спрогнозировал дефицит осадков летом в Москве

Михаил Алимов

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Синоптик спрогнозировал дефицит осадков летом в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в июле и августе в Москве ожидается дефицит осадков. Он заявил, что температура вернется в климатическую норму в середине августа.

— В июле прогнозируется небольшой дефицит осадков — до 10–20 процентов. В августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20–40 процентов, а местами на 40–60 процентов от положенного, — отметил специалист.

Также он добавил, что в июле отклонение от климатической нормы вернется от трех градусов к одному, а окончательно норма установится в середине последнего месяца лета, сообщает РИА Новости.

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