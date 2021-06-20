В Великобритании предложили способ быстрее вылечиться от COVID-19

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Ингалятор от астмы может помочь быстрее выздороветь от COVID-19. Об этом в воскресенье, 20 июня, сообщила парламентский заместитель министра здравоохранения Великобритании Джо Черчилль.

Она упомянула, что одно из исследований, проведенных в стране, показало, что при вдыхании будесонида время выздоровления в среднем сокращается на три дня. По ее словам, результаты пока промежуточные. Сейчас проводится полный анализ, чтобы убедиться в действенности такого лечения.

— Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости, — цитирует Черчилль издание The Telegraph.