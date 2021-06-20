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Собака напала на ребенка в столичном районе Отрадное

Михаил Алимов

Происшествия
Собака напала на ребенка в столичном районе Отрадное
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Бестужевых Карта всех событий

Собака напала на ребенка в столичном районе Отрадное. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 20 июня, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отец 20 июня гулял с 4-летним сыном на футбольной площадке за одним из домов на улице Бестужевых. На мальчика напал доберман, который был с хозяйкой, но без намордника и поводка. Он укусил ребенка за живот, пострадавшему мальчику оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

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