Милонов предложил разрешить многодетным родителям парковаться на местах для инвалидов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Родители, воспитывающие трех и более детей, должны иметь возможность пользоваться местами, предназначенными для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. С такой инициативой в МВД России планирует выступить депутат Госдумы Виталий Милонов. В составленном им документе указано, что необходимо внести поправки в статью 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» (документ есть в распоряжении «Вечерней Москвы» — прим. «ВМ»).

В инициативе политик указал, что нужно разрешить многодетным родителям пользоваться парковочными местами, предназначенными для инвалидов. Но для этого россияне, воспитывающие трех и более детей, должны установить опознавательный знак «Многодетная семья» на своем транспортном средстве.

В беседе с «Вечерней Москвой» Виталий Милонов уточнил, что подобная практика уже существует в Европе и была бы очень удобна и для россиян. Он также подчеркнул, что принятие предложенных поправок сейчас особо актуально: летом наши соотечественники чаще выезжают за город и на прогулки.

— В настоящее время в действующем законодательстве Российской Федерации существует пробел в части регламентации льгот для многодетных семей касаемо парковки транспортных средств. Что является несправедливым, поскольку, например, вопрос парковки транспортных средств инвалидов достаточно детально регламентирован, — уточнил политик в своем обращении в МВД РФ.

Депутат Государственной думы также добавил, что в случае принятия предложенных им поправок к статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» дополнительных расходов со стороны федерального бюджета не потребуется.