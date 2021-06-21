Стартовал прием заявок на гранты для реализации комплексных инновационных проектов

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Московский инновационный кластер начал принимать заявки на получение грантов для реализации комплексных инновационных проектов. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, во время первого конкурсного отбора в 2020 году было получено 44 заявки, восемь из которых были одобрены для получения гранта. Проекты получили финансовую поддержку в размере 285 миллионов рублей.

Алексей Фурсин добавил, что в 2021 году в программу были внесены изменения.

— Теперь пул потенциальных получателей данной меры расширился, и с учетом новых требований больше компаний смогут претендовать на грант и получить поддержку, необходимую для развития своей деятельности, — уточнил Алексей Фурсин.

Грант позволяет компаниям компенсировать до 15 процентов затрат. Однако сумма не должна превышать 200 миллионов рублей в год.

С 2021 года было решено отменить требования к количеству персонала и зарплате компаний, которые претендуют на гранты. Кроме того, некоторые участники смогут претендовать на грант на кооперационные комплексные проекты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.