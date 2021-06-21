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Объем отчислений резидентов технополиса «Москва» вырос на 26 процентов в 2020 году по сравнению с показателями 2019 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая сумма обязательных платежей в прошлом году увеличилась до 5,7 миллиарда рублей.

— За все время работы особой экономической зоны «Технополис «Москва» ее резиденты произвели отчислений накопленным итогом на сумму более 19 миллиардов рублей, — добавил Владимир Ефимов.

Объем увеличивается на фоне успешной реализации проектов, пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Это также говорит о расширении их компаний, активизации внешнеэкономических связей и развитии инновационной промышленности на территории особой экономической зоны Москвы, — отметил Александр Прохоров.

Он уточнил, что на налоги было отдано свыше 12 миллиардов рублей. В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что в 2020 году резиденты заплатили порядка 3,7 миллиарда налогов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.