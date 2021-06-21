Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты Роскачества объяснили, как бороться с шумом под окнами

Иван Юминов

Общество
Эксперты Роскачества объяснили, как бороться с шумом под окнами
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Эксперты Роскачества напомнили о действующих законах, регулирующих допустимый шум в многоквартирных домах.

Так, максимальный уровень шума для квартиры и мест общего пользования может достигать 55 децибел с 07:00 до 23:00. Данный лимит по интенсивности можно сравнить со звуком двигателя заведенного автомобиля. Ночью лимит установлен на отметке в 45 децибел, что примерно соответствует шуму посудомоечной или стиральной машин.

Аналогичные правила действуют и на придомовой территории. Это означает, что с жалобой на громких людей под окнами можно обратиться как в полицию, так и к участковому. В этому случае нарушители получат штраф. Кроме того, профилактическую беседу с такими людьми могут провести и в ЖЭК.

Кроме того, на соседей можно пожаловаться в суд. Для этого понадобятся видео, показания свидетелей и фиксация уровня шума с помощью специального прибора.

Не стоит драться с соседями или портить их имущество, ведь тогда можно оказаться виновником самому, отмечается на сайте Роскачества.

Читайте также:
Роскачествожалобы соседейшумы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте