Эксперты Роскачества объяснили, как бороться с шумом под окнами

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Эксперты Роскачества напомнили о действующих законах, регулирующих допустимый шум в многоквартирных домах.

Так, максимальный уровень шума для квартиры и мест общего пользования может достигать 55 децибел с 07:00 до 23:00. Данный лимит по интенсивности можно сравнить со звуком двигателя заведенного автомобиля. Ночью лимит установлен на отметке в 45 децибел, что примерно соответствует шуму посудомоечной или стиральной машин.

Аналогичные правила действуют и на придомовой территории. Это означает, что с жалобой на громких людей под окнами можно обратиться как в полицию, так и к участковому. В этому случае нарушители получат штраф. Кроме того, профилактическую беседу с такими людьми могут провести и в ЖЭК.

Кроме того, на соседей можно пожаловаться в суд. Для этого понадобятся видео, показания свидетелей и фиксация уровня шума с помощью специального прибора.

Не стоит драться с соседями или портить их имущество, ведь тогда можно оказаться виновником самому, отмечается на сайте Роскачества.