Наталья Сергунина рассказала о популярности добровольчества среди московской молодежи

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице занимаются добровольческой деятельностью более 38 тысяч подростков. Около 13 тысяч молодых людей старше 14 лет зарегистрировались на портале «Мосволонтер». Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

— С начала этого года юные волонтеры участвовали в 43 программах и акциях. Среди них «Поздравь ветерана», «Накорми друга» и «Весенняя неделя добра», а также серия мероприятий «Семь лет добрых дел» ко дню рождения «Мосволонтера». История вступления в ряды добровольцев у каждого из ребят своя, но объединяет их одно — желание помогать другим, делая мир добрее, — рассказала она.

Также с участием добровольцев в 2020 году прошли 54 мероприятия, среди которых «Российская креативная неделя» и конкурс «Доброволец Москвы». В качестве поощрений подросткам выдаются бесплатные сувениры, билеты на культурные мероприятия, грамоты. Возможны дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы Москвы и повышенная стипендия для поступивших, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

Несколько юных волонтеров поделились своими историями.

Иван Шумский стал волонтером в 14 лет. Он успел поучаствовать в 40 мероприятиях различного уровня, среди которых чемпионат мира по футболу 2018 и Московский урбанистический форум. Сейчас он учится в 11-м классе и готовится к сдаче ЕГЭ, но волонтерство по-прежнему важная часть его жизни.

— Волонтеры — это одна большая семья. Мы все помогаем друг другу не только в рамках мероприятий, но и в обычной жизни. Добровольчество позволяет узнать очень много новых, крутых людей, — делится он.

Константину Денисову всего 14 лет, а добровольцем он стал случайно несколько месяцев назад, но его «затянуло».

— Нашел сайт «Мосволонтера», на тот момент был январь и была открыта регистрация на мероприятие «Каток ВДНХ». Стало интересно поучаствовать, и мне понравилось, — рассказывает Денисов.

Для него главное — возможность пообщаться с единомышленниками, перенять их опыт.

Самира Бабаева стала волонтером три года назад.

— Волонтером я стала благодаря двум людям: своей тете и учительнице обществознания. Тетя часто бывала в больницах из-за госпитализаций моего брата и каждый раз, возвращаясь домой, с энтузиазмом рассказывала о добровольцах, которые раздавали маленьким пациентам подарки, поддерживали их своими выступлениями. А в восьмом классе на уроке обществознания учительница сообщила, что в школьный отряд «Открытые сердца» набирают новых добровольцев, — рассказывает она.

Сейчас девушке 16 лет. Самира Бабаева стала примером для многих своих подруг и сверстников. Она поучаствовала во многих мероприятиях «Мосволонтера» и планирует поступить в медицинский вуз. Благодаря ее активному участию к движению присоединились многие друзья и одноклассники девушки.

Зернишан Абдуллаева — одна из них. Она учится с Бабаевой в одном классе и также начала свой путь с медицинского волонтерства.

— Мероприятия, где я помогала, были и социального направления, иногда культурного, патриотического, событийного, экологического. На самом деле все зависит от того, какие акции проходят в данный период времени. Я стараюсь участвовать во всех, — говорит девушка.

Она утверждает, что участвовать в большом количестве разных мероприятий ей помогает желание, если оно есть, то времени хватает на все. Также Зернишан Абдуллаева отметила, что в волонтерстве она обрела множество друзей и соратников.

— Быть добровольцем — это невероятные ощущения! Для меня волонтерство — это когда ты приходишь домой с какого-либо мероприятия уставший, но все равно радостный и готовый помогать всем людям, — резюмирует она.

Илье Тюрину 17 лет, и он принял участие уже в более 40 различных волонтерских мероприятий с 2019 года.

— В волонтерстве мне нравится атмосфера добра и позитива. На каждом мероприятии ты встречаешь новых людей, которые открыты и готовы пообщаться с тобой на разные темы. Также мне нравится, что можно не притворяться кем-то, а быть собой, — говорит юноша.

Также он признался, что во время взаимодействия с другими волонтерами разница в возрасте не ощущается. Каждый найдет что-то свое — поделится опытом или научится чему-то новому. Родные одобрили выбор Ильи Тюрина, но некоторые сверстники не могут сдержать удивления узнав, чем он занимается.