Стало известно, как будут работать социальные учреждения Москвы после длинных выходных

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Учреждения соцзащиты будут оказывать услуги в дистанционном формате после длинных выходных в Москве. Об этом в понедельник, 21 июня, говорится на сайте департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Кроме того, центры госуслуг и отделы ЗАГС будут обслуживать посетителей по предварительной записи.

Чтобы получить большинство услуг в офисах «Мои документы», также необходимо заранее записаться. Однако посетители, которые вакцинировались от коронавируса, могут пройти в офис без оформления записи.

На дистанционный формат также перешли московские семейные центры и проект «Московское долголетие». Центры занятости «Моя карьера» и «Моя работа» принимают посетителей по предварительной записи.