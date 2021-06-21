Праздник «Большая маленькая наука» пройдет в столичной детской библиотеке
Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара в субботу, 26 июня, приглашает взрослых и детей на праздник «Большая маленькая наука».
Гости библиотеки познакомятся с наукой, с хорошими научными книгами, интересными фактами и смогут закрепить материал на практике.
Занятие посвятят практическим изобретениям. В этом поможет книга «Мир изобретений» Джеймса Брауна и Ричарда Платта. Ребята поговорят о том, что все окружающие вещи являются чьими-то изобретениями, которые были сделаны специально или, наоборот, случайно. При этом изобретения бывают не только в сфере науки, но и в бытовой жизни.
Кроме того, участники занятия узнают историю изобретений бытовых предметов и попробуют сами придумать полезные предметы.
Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.