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Праздник «Большая маленькая наука» пройдет в столичной детской библиотеке

Ольга Маркова

Развлечения
Праздник «Большая маленькая наука» пройдет в столичной детской библиотеке
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара в субботу, 26 июня, приглашает взрослых и детей на праздник «Большая маленькая наука».

Гости библиотеки познакомятся с наукой, с хорошими научными книгами, интересными фактами и смогут закрепить материал на практике.

Занятие посвятят практическим изобретениям. В этом поможет книга «Мир изобретений» Джеймса Брауна и Ричарда Платта. Ребята поговорят о том, что все окружающие вещи являются чьими-то изобретениями, которые были сделаны специально или, наоборот, случайно. При этом изобретения бывают не только в сфере науки, но и в бытовой жизни.

Кроме того, участники занятия узнают историю изобретений бытовых предметов и попробуют сами придумать полезные предметы.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

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