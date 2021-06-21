Выставка «Болонские истории в Москве» открылась в РГДБ

Фото: «Вечерняя Москва»

В Большом выставочном зале Российской государственной детской библиотеки открылась выставка иллюстраций «Болонские истории в Москве». Здесь представлены работы российских участников Выставки иллюстраторов Болонской книжной ярмарки.

Ярмарка в Болонье радует своих гостей с 1963 года. Выставка иллюстраторов — одна из важнейших ее составляющих. Однако, последние два года ярмарка проходила в онлайн-формате.

Работы российских участников детская библиотека и Фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» решили показать очно — на выставке.

Ее участниками стали: М. Базилевская, Т. Борисова, Е. Булай, С. Вензель, К. Воронина, К. Горелик, К. Денисевич, А. Десницкая, О. Езова-Денисова, Л. Елунина, О. Епихина, М. Журавская, Е. Репетур, М. Титова.

Выставка продлится до 10 июля, сообщается на сайте библиотеки.