Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Болонские истории в Москве» открылась в РГДБ

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Болонские истории в Москве» открылась в РГДБ
Фото: «Вечерняя Москва»

В Большом выставочном зале Российской государственной детской библиотеки открылась выставка иллюстраций «Болонские истории в Москве». Здесь представлены работы российских участников Выставки иллюстраторов Болонской книжной ярмарки.

Ярмарка в Болонье радует своих гостей с 1963 года. Выставка иллюстраторов — одна из важнейших ее составляющих. Однако, последние два года ярмарка проходила в онлайн-формате.

Работы российских участников детская библиотека и Фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс» решили показать очно — на выставке.

Ее участниками стали: М. Базилевская, Т. Борисова, Е. Булай, С. Вензель, К. Воронина, К. Горелик, К. Денисевич, А. Десницкая, О. Езова-Денисова, Л. Елунина, О. Епихина, М. Журавская, Е. Репетур, М. Титова.

Выставка продлится до 10 июля, сообщается на сайте библиотеки.

Читайте также:
выставкаРоссийская государственная детская библиотекакниги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте