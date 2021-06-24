Эксперт спрогнозировал влияние вакцины на индийский штамм COVID-19

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Существующая вакцина защитит организм от индийского штамма коронавируса. Однако не исключено, что по мере развития новых форм вируса придется вносить корректировки в состав препарата. Возможно, ревакцинация перестанет быть эффективной на все сто процентов. Этими мыслями в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» поделился академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

— Индийский штамм не настолько изменил структуру белка коронавируса. Не стоит говорить о том, что вакцины не будут работать. Конечно, все может быть: нужно следить за тем, как меняется вирус. Вполне возможно, придется вносить корректировки, но это будет легче, чем разрабатывать новые вакцины, — заверил он.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Также специалист рассказал о влиянии ревакцинации на иммунитет от индийского штамма в контексте заявления Гинцбурга о том, что для защиты от новой модификации вируса нужно прививаться раз в полгода.

— Все будет зависеть от того, насколько эффективно будут работать эти вакцины. «ЭпиВакКорону» можно вводить неоднократно, не боясь никаких осложнений — с такими вакцинами уже работали. Что касается векторных вакцин, то есть опасение, что они могут не сработать, если вводить их часто, — высказался Зверев.

По словам специалиста, данное опасение объясняется тем, что при введении векторной вакцины в организм в нем вырабатывается иммунитет не только на белок коронавируса, но и на белок аденовируса.

Специалист добавил, что иммунитет, сформированный после болезни коронавирусом, гораздо сильнее иммунитета, выработанного вакциной.

— Ни одна вакцина от бактериальной вирусной инфекции не дает более полноценного и продолжительного иммунитета, чем сама само заболевание, — заключил эксперт.