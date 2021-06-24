«Вплоть до заключения»: как могут наказать за участие в популярном TikTok-челлендже

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

«Хулиганство» или «Кража» — по этим статьям УК РФ можно попасть под суд за участие в новом популярном TikTok-челлендже, в контексте которого пользователи скручивают колпачки с колес чужих автомобилей. Некоторые уникальные экземпляры, называемые «уловом», собираются в коллекции, а затем продаются. О том, какое наказание грозит за следование очередному TikTok-тренду, «Вечерней Москве» рассказал юрист Александр Толмачев.

По словам эксперта, действия тиктокеров могут быть классифицированы как мелкое хулиганство или кража. О втором приходится говорить в случае, если участник челленджа продал колпачки и получил от сделки личную выгоду, объяснил Толмачев.

За мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде принудительных работ или штрафа, прокомментировал он. Исход разбирательства зависит от возраста обвиняемого и масштаба общественного ущерба, нанесенного поступком.

— Если у человека нет денег, чтобы оплатить этот штраф, или же это был несовершеннолетний, то платят родители. Размер штрафа за мелкое хулиганство варьируется от пяти до пятидесяти тысяч рублей — сумма зависит от степени общественного резонанса и вреда. В случае колпачков это будет минимум. Если хулиган уже совершеннолетний, то чаще всего ему грозят принудительные работы — от пяти до пятнадцати суток, — разъяснил специалист.

В случае кражи тиктокер рискует получить более «жесткое наказание» и «суровый приговор», отметил Толмачев.

— Если выяснится, что пользователь получил от кражи материальную выгоду, наказание может дойти вплоть до заключения. Однако кражу и продажу колпачка придется доказать, — поделился юрист.

По его словам, немногие пострадавшие захотят тратить свою энергию на доказательство вины тиктокера и последующее судебное разбирательство. Вред от потери автомобильного колпачка не так велик, считает он.

Как пояснили «ВМ» в правоохранительных органах, по таким случаям заявления в полицию действительно чаще всего не пишут, так как ущерб от этого незначителен. Более того, участники челленджа по большей части являются детьми, а значит, на них можно завести только административное дело.