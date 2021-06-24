Эксперты озвучили, насколько важен знак зодиака при устройстве на работу

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В одном из последних исследований выяснилось, что 15 процентов работодателей при приеме на вакантную должность обращают внимание на знаки зодиака кандидатов. Однако, как пояснили «Вечерней Москве» эксперты, этот показатель не может являться решающим фактором.

— В первую очередь работодатель будет смотреть на компетенции, опыт и образование соискателя. Важную роль играет и впечатление о человеке, полученное во время проведения собеседования. Первое впечатление о соискателе появится у работодателя за первые 30 секунд знакомства. Конечно, кандидата обычно выбирают по совокупности факторов, — отметила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По мнению президента компании SuperJob Алексея Захарова, такие данные исследования не могут быть корректными. Он пояснил, что есть работодатели, заостряющие внимание на знаке зодиака соискателя, но их гораздо меньше, чем 15 процентов.

— Да, есть люди, которые обращают на это внимание при трудоустройстве. Столько ли их в количественном соотношении — сомневаюсь. В моем окружении таких нет. Я всю жизнь работаю с десятками тысяч специалистов по подбору персонала и слышал, что такое случается, но вживую подобного не видел. У каждого свои «параметры». У кого-то — знаки зодиака, у других — цвет волос, кто-то, например, блондинов не любит. Диплом об университетском образовании и оценки в нем говорят о человеке гораздо больше, — прокомментировал Захаров.

Как заключил специалист, даже те работодатели, кто искреннее верят в гороскопы и применяют эту методику в работе, рано или поздно отказываются от этого. В целом президент компании SuperJob посчитал, что люди со странностями встречаются везде.