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Выставка «Анхюгге. Мистика повседневного» откроется в галерее «Пересветов переулок»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Анхюгге. Мистика повседневного» откроется в галерее «Пересветов переулок»
Фото: Вечерняя Москва

Галерея «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» приглашает взрослых и детей на выставку художника Руслана Поланина «Анхюгге. Мистика повседневного».

«Хюгге» — понятие, возникшее в скандинавских странах. Им обозначают чувство уюта. Анхюге — это словообразовательная игра, смешивающая домашнее и уютное с жутким. Можно сказать, что анхюгге — это одомашнивание жуткого.

Художник обращается к идеям новой мифологии, исторической памяти, рассматривая их через призму хоррор эстетики. Эта эстетика вошла в нашу жизнь через популярную культуру. Так, для художника «детскими» стали ощущения от чтения страшных рассказов Гоголя и рассматривания обложек хеви-метал-альбомов, которые слушал его отец. Пространство выставки отсылает не к комнате ужасов, а, скорее, к магазинчику очень странных артефактов.

На выставке представлены работы художника из разных серий, а также объекты, созданные специально для галереи.

Открытие выставки состоится 8 июля. Вход на вернисаж бесплатный по предварительной регистрации, сообщается на сайте галереи.

Выставка работает с 9 июля по 1 августа.

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