Музей декоративного искусства пригласил москвичей на мастер-классы

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Всероссийский музей декоративного искусства приглашает в июле юных москвичей на мастер-классы. Занятия проводятся в рамках детской лаборатории дизайна и выставки-лаборатории «Дети авангарда». В программе второго летнего месяца — мастер-классы «Ручная печать. Штамп» и «Игрушка из сена».

Во вторник, 6 июля, ребят ждут на мастер-классе «Ручная печать. Штамп». Его участники узнают, что такое штамп, как его изготовить и как использовать, увидят в процессе работы разнообразие, выразительность и вариативность техники штампа.

Через неделю, 13 июля, состоится мастер-класс «Игрушка из сена». Ребята познакомятся с материалом и попробуют его возможности в скульптурной пластике.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.