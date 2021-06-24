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Названы танки, которые защищают Белоруссию от вторжения НАТО

Елена Фролова

В мире
Названы танки, которые защищают Белоруссию от вторжения НАТО
Фото: Pixabay

Основными боевыми танками на вооружении Белоруссии в случае вторжения на территорию страны войск НАТО станут Т-72Б и Т-80Б.

В настоящее время главным танком белорусских вооруженных сил является Т-72Б. Этот бронетранспортер часто сравнивают с известным советским танком Т-34. При этом белорусская машина обладает совершенно новой системой управления огнем, а также многоканальным прицелом «Сосна-У», обладающим оптическим, телевизионным и инфракрасным каналами. В целом на вооружении у ВС Белоруссии находится порядка 517 подобных танков.

Помимо этого, белорусские военные используют и модификацию Т-72БЗ. Еще одним не менее значимым боевым танком считается Т-80Б. На него установлена 125-миллиметровая гладкоствольная пушка типа Д-81. Для того чтобы защищаться от врага, бронетранспортер использует направляющую решетку выпускного коллектора коробчатой формы, отмечает Newinform.

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