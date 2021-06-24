«Мы можем бомбить»: Рябков оценил инцидент с британским эсминцем в Черном море

Фото: mil.ru / Минобороны России

Если иностранные военные корабли будут нарушать российские границы, Россия может их бомбить. Об этом в четверг, 24 июня, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в своем комментарии по инциденту в Черном море.

Рябков обратился к иностранным кораблям, которые совершают подобные «провокационные шаги», прикрывая их лозунгами о свободе мореплавания. Замглавы МИД предостерег их от нарушений российской границы, так как безопасность России «превыше всего».

— Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает — мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают, — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Напомним, британский эсминец «Дефендер» пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в международно признанный коридор разделения движения и вышел из него в 9:45. Также уточняется, что выстрелов по нему якобы не производили.

Министерство обороны России, в свою очередь, расценило маневры эсминца как грубое нарушение конвенции ООН по морскому праву 1982 года.