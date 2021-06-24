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МВД внедрило систему распознавания силуэтов людей и машин в пяти регионах РФ

Анастасия Волоснова

Технологии
МВД внедрило систему распознавания силуэтов людей и машин в пяти регионах РФ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

МВД начало использовать в пяти регионах России новую систему распознавания лиц людей и силуэтов машин. Об этом в четверг, 24 июня, рассказал гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков.

По его словам, способность новой технологии распознавать силуэты заинтересовала клиентов компании. Он подчеркнул, что в настоящее время систему используют сотрудники МВД в пяти регионах России.

Кроме того, технологию применяют за рубежом. В частности, камеры установлены в общественном транспорте в Латинской Америке, странах СНГ.

— В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью, — подчеркнул Теленков.

Когда алгоритму необходимо распознать внешние данные прохожих, он учитывает походку, рост, индивидуальные атрибуты — шляпу, бороду, очки, пояснил специалист. Также система позволяет распознавать автомобили по частям транспортного средства, пишет ТАСС.

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