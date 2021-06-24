Маршрут наземного транспорта № 836 стал электробусным

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, метро Алтуфьево Карта всех событий

Маршрут наземного общественного транспорта № 836 стал электробусным. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Маршрут следует от шестого микрорайона Бибирево до четвертого района Северного.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На пути пассажиры электробуса смогут попасть на станцию метро «Алтуфьево», к МЦД Лианозово и МЦД Марк.

В департаменте отметили, что таким образом поездки станут комфортнее для более 470 тысяч пассажиров пяти северных районов столицы.