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Маршрут наземного транспорта № 836 стал электробусным

Полина Долганова

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Маршрут наземного транспорта № 836 стал электробусным
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, метро Алтуфьево Карта всех событий

Маршрут наземного общественного транспорта № 836 стал электробусным. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Маршрут следует от шестого микрорайона Бибирево до четвертого района Северного.

Маршрут наземного транспорта № 836 стал электробуснымФото: Telegram / Дептранс Москвы

На пути пассажиры электробуса смогут попасть на станцию метро «Алтуфьево», к МЦД Лианозово и МЦД Марк.

В департаменте отметили, что таким образом поездки станут комфортнее для более 470 тысяч пассажиров пяти северных районов столицы.

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