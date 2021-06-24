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Ветеринар объяснил, почему нельзя в жару поливать собак холодной водой

Елизавета Короткова

Общество
Ветеринар объяснил, почему нельзя в жару поливать собак холодной водой
Фото: pixabay.com/ru

В жаркую пору нельзя купать собаку в холодной воде или поливать ее из душа. Это ведет к перегрузке сердечно-сосудистой системы животного и может повлечь летальный исход. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

— Поливание ледяной водой перегретого тела собаки приводит к повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Это даже может закончиться отеком легких. Самое худшее, что можно сделать для перегретой собаки, — поместить ее в водоем. Резкая перемена температур может привести к патологии, иногда — к смертельному исходу, — предостерег специалист.

Для организма собаки вреден резкий скачок между жарой и холодом, отметил ветеринар.

— Нельзя обливать собаку быстро. Стремительное охлаждение тела ледяной водой — это плохо. Но помыть собаку после прогулки постепенно, конечно, можно, — заверил Шеляков.

По его словам, с особенным вниманием в данном контексте стоит относиться к собакам мелких пород: йоркширским терьерам, чихуа–хуа и прочим. Питомцы с небольшой массой тела реагируют на перемену температуры более болезненно. Они могут быстро замерзнуть даже в прогретом водоеме, заключил эксперт.

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