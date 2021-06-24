Мастер-классы по каллиграфии пройдут на ВДНХ

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Центр «Слово» на ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в мастер-классах по исторической каллиграфии. Всего будет четыре встречи, каждая из которых посвящена разным стилям письма.

Начнутся мастер-классы 27 июня. На первом занятии можно научиться писать первым древнерусским почерком — уставом. На мастер-классе расскажут историю возникновения стиля письма и покажут, как работать широким пером.

В субботу, 10 июля, участники познакомятся с полууставом — древнерусским почерком, не только использовавшимся в рукописях, но и послужившим основой шрифта первопечатных книг. Здесь можно узнать, почему письмо на рубеже XIV–XV веков становилось более быстрым. Продолжится работа широким пером.

Занятие 25 июля будет посвящено русской вязи. Речь пойдет о происхождении и назначении этого древнерусского почерка. Участники познакомятся с основными приемами написания и особенностями композиции.

На заключительном занятии 8 августа посетители познакомятся со скорописью. На мастер-классе разберут основные особенности скорописи. Участники будут работать новым инструментом — острым пером — и потренируются в написании букв и слов.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.