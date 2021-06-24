Астрологи назвали три непостоянных в любви знака зодиака

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Три знака зодиака быстро теряют интерес к своим возлюбленным и начинают искать новые отношения. Астрологи перечислили ветренных представителей зодиакального круга.

Нерешительные и импульсивные Близнецы часто действуют без раздумий. Они любят азарт и флирт, но не могут долго находится в отношениях с одним партнером.

Водолеи являются интровертами в любовных делах. При этом иногда по отношению к возлюбленным они предпочитают проявлять свой бунтарский характер. Если Водолеям станет скучно, они могут уйти от партнера прямо во время свидания.

Решительные и искренние Стрельцы прямо говорят о проблемах, которые они видят в отношениях. Представители данного знака зодиака не будут скрывать, что теряют интерес к возлюбленному из-за отсутствия азарта и острых ощущений, пишет ФАН.