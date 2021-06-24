Метеоролог предупредил россиян о затяжной жаре

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Аномальная жара сохранится в европейской части России как минимум до конца текущей недели. Об этом в четверг, 24 июня, рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

По его словам, причиной жары в Росси стал мощный блокирующий антициклон. Из-за него погода в столице может затянуться на долгое время. При этом Старков отметил, что мнения метеорологов расходятся.

— Одни синоптики утверждают, что на следующей неделе температура понизится до 25-28 градусов, другие — что произойдет регенерация антициклона и продолжение его действия, — подчеркнул метеоролог.

Старков напомнил россиянам о лете 2010 года, когда в России сложилась похожая ситуация и циклон держал 30-градусную жару в течение двух месяцев.

При этом метеоролог сообщил, что нет ничего удивительного в 30-градусной жаре в Якутии, так как в регионе распространен резко континентальный климат. Старков подчеркнул, что в Якутии разброс температур может достигать 70 градусов, пишет газета «Известия».