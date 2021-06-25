Вакцинацию от COVID-19 приостановили в Хабаровском крае из-за высокого спроса

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Вакцинацию от коронавируса первым компонентом приостановили в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так как из-за высокого спроса препараты оказались на исходе. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказали в минздраве Хабаровского края.

В ведомстве отметили, что за последние двое суток в Хабаровском крае от коронавируса вакцинировались 5,2 тысячи человек.

— В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в «Вивее», КДЦ, поликлинике № 11, поликлинике № 10, поликлинике № 5, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре, — пояснили в ведомстве.

Из-за отсутствия препаратов до 27 июня включительно не будет работать прививочный пункт на арене «Ерофей».

В ведомстве подчеркнули, что 25 июня 80 человек будут привиты первым компонентом в торговом центре «Броско Молл», и еще 20 человек — в бизнес-центре «Пушкинский».

При этом в регионе продолжают прививать россиян вторым компонентом вакцины. В ближайшие два дня в регион планируют поставить 15 тысяч доз вакцины.

Чтобы все желающие могли привиться от коронавируса, график работы мобильных пунктов вакцинации в Хабаровске изменят. Они будут принимать посетителей до 24:00 или круглосуточно, пишет РИА Новости.