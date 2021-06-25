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Умер актер из сериалов «Спецназ» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Лесков

Михаил Алимов

Общество
Умер актер из сериалов «Спецназ» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Лесков
Фото: Instagram/ Театр комедии имени Н. П. Акимова

Скончался актер театра и кино Александр Лесков. Ему было 73 года. Причины смерти и подробности случившегося пока неизвестны.

Отмечается, что артист был очень творческим и разносторонним человеком. В свободное время от репетиций в театрах, в постановках которых он был задействован, Лесков увлекался живописью. Он нарисовал множество картин, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Александр Лесков родился 13 мая 1948 года. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. С 1978 года начал играть в Ленинградском академическом театре имени Н. П. Акимова.

Стал известен после съемок в отечественных фильмах и сериалах. Он играл в «Спецназе», «Улицах разбитых фонарей», «Черном вороне», «Ментовских войнах», «Юнкерах», «Гончих» и прочих популярных проектах.

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