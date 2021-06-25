Наталья Сергунина подвела итоги хакатона Moscow City Hack

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Победителями и призерами хакатона Moscow City Hack, который проходил в онлайн-формате с 11 по 14 июня, стали 15 команд. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 25 июня.

— Участники хакатона представляли почти всю страну — 79 регионов России. Объединившись в команды, они разрабатывали собственные цифровые решения под конкретные практические задачи столичных ведомств и технологических компаний, — рассказала заммэра.

Задачи для участников предоставили Московский инновационный кластер (МИК), столичный департамент информационных технологий и коммерческие партнеры. Цифровые продукты, созданные в течение 72 часов, затем оценивали по уровню проработки решений, оригинальности и эффективности.

Призовой фонд в два миллиона рублей разделили между 12 победителями, еще три команды получили гранты на образовательные продукты. Всего на участие в хакатоне поступило более 1,2 тысячи заявок.

Moscow City Hack показал, что хакатоны городского правительства являются востребованным инструментом для коммуникации города, крупного бизнеса и IT-сообщества, отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Команда Dungeon Masters из столицы создала сервис, который помогает искать мероприятия по базе раздела «Афиша» на портале mos.ru. Два человека могут выбрать подходящее для них мероприятие на основе их предпочтений.

Мобильное приложение для портала МИК i.moscow разработала команда из Санкт-Петербурга Origin Dev. Оно призвано помочь стартаперам и предпринимателям искать людей в команды и находить интересующие их мероприятия, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.