Названа предварительная причина крушения самолета в Архангельской области

Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Причиной крушения легкомоторного самолета «Пайпер ПА-28» в Архангельской области стал отказ двигателя. Об этом рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте в пятницу, 25 июня.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет перестал выходить на связь в Архангельской области. Он проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе в рамках мониторинга лесопожарной обстановки. Позже в МЧС сообщили, что самолет потерпел крушение.

Самолет обнаружили спасатели, вылетевшие на его поиски. Экипаж оказался жив, он был принят на борт вертолета Ми-8 и доставлен в город Котлас.

Специалисты провели проверку и установили, что самолет «Пайпер ПА-28» следовал в Сыктывкар с посадочной площадки Верхняя Тойма. Он облетал территории с целью выявления пожаров.

— По предварительным данным, причиной вынужденной посадки явился отказ двигателя. По информации экипажа вертолета, самолет практически уничтожен огнем, — говорится в сообщении.

В настоящее время пилот и пассажир самолета находятся в стабильном состоянии. Медики зафиксировали у них переломы и ушибы. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, пишет РИА Новости.