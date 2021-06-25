СМИ: Лариса Долина заболела коронавирусом и ушла на карантин

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Певица Лариса Долина заразилась COVID-19 и ушла на карантин. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил источник из окружения исполнительницы.

— Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо, — отмечает он.

Родные Долиной не подтверждают и не опровергают эту информацию. Ранее в СМИ была информация, что певица заболела коронавирусом в тяжелой форме и ей даже понадобилась госпитализация. По словам источника, она проходила лечение дома под контролем медиков.

Лариса Долина принимала экзамены у своих студентов в формате онлайн и теперь планирует на некоторое время воздержаться от активной светской жизни, которую вела раньше, пишет Starhit.