Три человека погибли и более 200 пострадали в результате торнадо в Чехии

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Три человека погибли и более 200 пострадали в результате торнадо, случившегося в четверг, 24 июня, на юго-востоке Чехии. Об этом рассказала в пятницу, 25 июня, представитель службы скорой помощи Южно-Моравского края Михаэла Ботхова.

По ее словам, из-за торнадо значительные разрушения наблюдаются в городе Годонин и в семи селах. Из-за стихии без электричества остались порядка 60 тысяч семей.

На месте происшествия в ночь с 24 на 25 июня работали медики и спасатели. Специалистов в страну также направили из Австрии и Словакии.

Видео: РИА Новости

Пострадавшему региону планируют выделить порядка десяти миллионов крон. При этом каждый пострадавший от стихийного бедствия человек сможет получить финансовую помощь на сумму 58 тысяч крон.

Синоптики утверждают, что сила торнадо была на уровне 3–4-й степеней при максимальной пятой степени. Размер града в области торнадо мог достигать десяти сантиметров, пишет РИА Новости.