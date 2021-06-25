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Один человек пострадал при стрельбе в Ивановской области

Анастасия Волоснова

Происшествия
Один человек пострадал при стрельбе в Ивановской области
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Один человек пострадал в результате стрельбы в Ивановской области. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказал глава района Сергей Васютинский.

Мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области утром 25 июня. Стрелок оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и пытался отстреливаться. Мужчина представлял угрозу для окружающих, поэтому был ликвидирован.

В результате инцидента пострадал один человек. Его госпитализировали с огнестрельным ранением. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета, пишет ТАСС.

Ранее «ВМ» сообщала о конфликте двух водителей, закончившемся стрельбой в столице. В полицию обратился 35-летний водитель-экспедитор. Он рассказал, что на Смольной улице, находясь за рулем автомобиля Audi, не смог разъехаться с другой машиной. Не сумев найти компромиссное решение, водители вступили в конфликт, к которому присоединились и пассажиры. В момент, когда словесная ссора начала перерастать в драку, водитель Hyundai достал пистолет и произвел выстрел. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

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