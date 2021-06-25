Выставка «Ван Гог. Письма к Тео» открылась в центре ArtPlay

Фото: Ирина Терентьева / Вечерняя Москва

Центр дизайна ArtPlay приглашает москвичей и гостей столицы на мультимедийную выставку «Ван Гог. Письма к Тео».

Два периода жизни и творчества Ван Гога, голландский и французский, представлены на выставке. Именно в это время художник вел активную переписку с братом Тео. Письма к Тео — это ни на что не похожий документ, растянувшийся на сотни страниц. Это диалог не только с адресатом писем, но также с самим собой, Богом, миром.

Посетители увидят более 400 шедевров Ван Гога, написанных им в каждый из периодов его творчества: в Нидерландах, в Париже, в Арле, в Овер-сюр-Уазе. Здесь можно услышать историю, рассказанную в письмах от первого лица.

Закадровый текст читает Владимир Зайцев, который озвучивал Ван Гога в фильме «Ван Гог. На пороге вечности» с Уиллемом Дефо.

Выставка открыта до 25 июля, сообщается на сайте ArtPlay.