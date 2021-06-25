Мини-фест «Не один в темноте» пройдет в «Новом Манеже»

Фото: Вечерняя Москва

В воскресенье, 27 июня, в «Новом Манеже» пройдет мини-фест «Не один в темноте», приуроченный к Международному дню слепоглухих. Посетители увидят инсталляцию Us, перформанс о последнем зрительном впечатлении незрячих людей и смогут принять участие в онлайн-игре «Жизнь на ощупь».

Отроет фестиваль презентация поэтического сборника «Потерянный и обретенный свет», куда вошли стихи, проза, эссе и статьи, написанные слепоглухими авторами.

Далее пройдут два перформанса. В основе первого из них — «Исходное событие» — монологи людей о том последнем, что они видели перед тем, как утратили зрение. В основе второго — «Каждый в городе» — взаимоотношения отдельного человека и большого города.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по дактильной азбуке, где можно научиться «произносить» свое имя или любую фразу на дактиле.

Также в программе: саунд-композиция Us, онлайн-игра «Жизнь на ощупь», выставки тактильных макетов «Трогательная история» и керамических изделий, фотовыставка «Вижу. Слышу. Чувствую».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Манежа.