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Голосование за кандидатов рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» начнется в июле

Эвелина Василькова

Общество
Голосование за кандидатов рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» начнется в июле
Фото: Топ-1000 российских менеджеров

В этом году голосование в рамках рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» пройдет с 5 по 15 июля.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» уже более двух десятилетий остается действенным инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских топ-менеджеров. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

Итоговый релиз рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» будет опубликован 27 сентября 2021 года.

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