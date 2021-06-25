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Важные для счастья горожан темы обсудят на Московском урбанистическом форуме

Иван Юминов

Город
Важные для счастья горожан темы обсудят на Московском урбанистическом форуме
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, парк ЗарядьеКарта всех событий

Влияющие на уровень счастья горожан темы обсудят на Московском урбанистическом форуме, который пройдет с 1 по 4 июля в парке «Зарядье». Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в пятницу, 25 июня.

— Чистые, благоустроенные улицы, дворы и подъезды, уютные и красивые парки, качественные дороги и теплые дома — что влияет на уровень счастья горожан? — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что главными факторами, по мнению экспертов, являются качество городских сервисов, контакт с природой, городской дизайн, а также устойчивость и культура.

Москвичи смогут проголосовать за наиболее важные для них элементы городской жизни в онлайн-проекте «Индекс городского счастья». Результаты обсудят в ходе форума, отмечается в Telegram-канале комплекса.

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