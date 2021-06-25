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Столичной школьнице разбило голову выпавшей из окна бутылкой

Юлия Павлушова

Происшествия
Столичной школьнице разбило голову выпавшей из окна бутылкой
Фото: МВД
Россия, Москва, улица Липчанского Карта всех событий

Стеклянная бутылка, упавшая из окна столичной квартиры, разбила голову 13-летней девочке на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне днем у дома на улице Липчанского. Школьница гуляла возле многоэтажки, когда неизвестный выкинул из окна стеклянную бутылку. Очевидцы вызвали медиков, которые забрали подростка в одну из столичных больниц.

По данным источника «ВМ», медики диагностировали у пострадавшей ушибленную рану головы. Подростка отправили домой на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место сотрудники полиции пока не установили квартиру, из которой выпала стеклянная бутылка.

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