Столичной школьнице разбило голову выпавшей из окна бутылкой

Фото: МВД

Россия, Москва, улица Липчанского Карта всех событий

Стеклянная бутылка, упавшая из окна столичной квартиры, разбила голову 13-летней девочке на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 25 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне днем у дома на улице Липчанского. Школьница гуляла возле многоэтажки, когда неизвестный выкинул из окна стеклянную бутылку. Очевидцы вызвали медиков, которые забрали подростка в одну из столичных больниц.

По данным источника «ВМ», медики диагностировали у пострадавшей ушибленную рану головы. Подростка отправили домой на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место сотрудники полиции пока не установили квартиру, из которой выпала стеклянная бутылка.