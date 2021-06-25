Столичные полицейские с мигалками довезли роженицу до больницы

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Столичные полицейские доставили в роддом беременную женщину, у которой начались схватки в такси. Об этом в пятницу, 25 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по СВАО.

К патрульной машине ДПС, в которой находились капитан полиции Владимир Тодрик и старший лейтенант полиции Денис Чернышев, подъехало такси. Беременная пассажирка обратилась к стражам порядка за помощью — она рассказала, что боится не успеть вовремя добраться до больницы.

Полицейские сопроводили роженицу с «мигалками».

В день выписки правоохранители поздравили москвичку с рождением мальчика, отметили в ведомстве.