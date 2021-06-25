Реаниматолог назвал условие для отключения певицы МакSим от ИВЛ
Улучшить состояние певицы МакSим помогут только грамотные врачи. Долгое нахождение на аппарате ИВЛ не является фатальным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.
— Выкарабкаться певице помогут грамотные врачи. Думаю, они у нее как раз такие. Я сторонник позитивного разрешения ситуации, — сказал специалист.
По его словам, оставаться на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) можно довольно долго, но не бесконечно. Все будет зависеть от состояния других органов пациентки, а также от людей, которые занимаются терапией.
— Сколько можно лежать на ИВЛ? Месяц, два или три — зависит от других органов и систем. ИВЛ — это симптоматическое лечение, которое доставляет кислород в организм. Длительность такого лечения в большей степени зависит не от легких, несмотря на то что это пневмония. Важно, чтобы другие системы нормально функционировали, — пояснил Симбирцев.
25 июня стало известно, что артистка остается в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ, а прогнозов по выходу из этого состояния пока нет. Об этом сообщила представительница МакSим Яна Богушевская, пишут СМИ.
19 июня певицу госпитализировали с пневмонией. Все тесты на коронавирус оказались отрицательными.