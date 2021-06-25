Реаниматолог назвал условие для отключения певицы МакSим от ИВЛ

Фото: instagram/maksimartist

Улучшить состояние певицы МакSим помогут только грамотные врачи. Долгое нахождение на аппарате ИВЛ не является фатальным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.

— Выкарабкаться певице помогут грамотные врачи. Думаю, они у нее как раз такие. Я сторонник позитивного разрешения ситуации, — сказал специалист.

По его словам, оставаться на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) можно довольно долго, но не бесконечно. Все будет зависеть от состояния других органов пациентки, а также от людей, которые занимаются терапией.

— Сколько можно лежать на ИВЛ? Месяц, два или три — зависит от других органов и систем. ИВЛ — это симптоматическое лечение, которое доставляет кислород в организм. Длительность такого лечения в большей степени зависит не от легких, несмотря на то что это пневмония. Важно, чтобы другие системы нормально функционировали, — пояснил Симбирцев.

25 июня стало известно, что артистка остается в медикаментозном сне на аппарате ИВЛ, а прогнозов по выходу из этого состояния пока нет. Об этом сообщила представительница МакSим Яна Богушевская, пишут СМИ.

19 июня певицу госпитализировали с пневмонией. Все тесты на коронавирус оказались отрицательными.