В Минобороны охарактеризовали действия британского эсминца как «эпическое фиаско»

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Британский эсминец Defender, недавно нарушивший территориальные воды России, является жирной целью для противокорабельных комплексов флота Черного моря. Об этом в пятницу, 25 июня, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал предупредительную стрельбу, которая была открыта 23 июня российским сторожевым судном по вторгшемуся в территориальные воды России эсминцу, «примером дезинформации».

— Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских Вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря — всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота, — заявил Конашенков.

Он отметил, что Минобороны призывает Пентагон и британские военные силы «не испытывать судьбу» напрасно и не идти на поводу у «адмиралов москитного флота» Украины.

По его словам, провокации эсминца Defender в Черном море, который резко сменил курс в российских водах после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, являются «эпическим фиаско», которое повлияет на репутацию королевских военно-морских сил.

По мнению генерал-майора, попытки Лондона и Кирби отрицать очевидное не кажутся удивительными, пишет РИА Новости.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле, в свою очередь, назвали инцидент с британским эсминцем провокацией.