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ВОЗ назвала штамм «дельта» COVID-19 самым заразным и быстро распространяющимся

Полина Долганова

Общество
ВОЗ назвала штамм «дельта» COVID-19 самым заразным и быстро распространяющимся
Фото: rospotrebnadzor.ru

Новый штамм коронавируса «дельта» является самым заразным среди выявленных вариантов вируса и быстро распространяется среди непривитого населения. Об этом в пятницу, 25 июня, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Вариант «дельта» является самым заразным из всех выявленных вариантов COVID-19, — сказал он.

По его словам, штамм уже был обнаружен в 85 странах.

Гебрейесус также отметил, что в настоящее время ВОЗ отмечает рост распространения коронавирусной инфекции по всему миру. Недавние показатели могут привести к увеличению смертности.

Гендиректор организации подытожил, что активное распространение инфекции означает большое количество госпитализаций и вызывает дальнейшее напряжение для систем здравоохранения и медицинских работников, пишет РИА Новости.

Ранее, 25 июня, замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко заявила, что первого пациента со штаммом «дельта плюс» выявили в России. Напомним, первый случай смерти от мутации уже зафиксировали в Индии. Женщина с новым штаммом не была вакцинирована. Специалисты узнали о ее заболевании после проведения анализов.

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