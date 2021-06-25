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В Совфеде рассказали о новых мерах поддержки российских семей

Полина Долганова

Общество
В Совфеде рассказали о новых мерах поддержки российских семей
Фото: pixabay.com

Правительство России выделит более 36 миллиардов рублей на новые пособия родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Размер пособия будет равен 50 процентам прожиточного минимума на ребенка в том субъекте страны, где проживает конкретная неполная семья. Пособия получат более миллиона детей.

Помощь будет оказываться адресно. Выплаты коснутся малоимущих семей, в которых доход на одного человека не превышает прожиточного минимума по региону.

Сенатор РФ Валерий Рязанский напомнил, что о новой мере поддержки объявил президент России Владимир Путин 21 апреля 2021 года.

По словам сенатора, средства будут выделяться в соответствии с законом, в который были внесены соответствующие нормы. Так, из бюджета выделят субсидии каждому субъекту страны согласно спискам, которые подготовят власти регионов.

— Безусловно, такая мера поддержки необходима, поскольку неполная семья – всегда проблема. Дополнительные 5500 – 6000 рублей будут хорошим ежемесячным, постоянным подспорьем, — сказал Рязанский.

Пособие можно будет оформить через портал госуслуг. В ближайшее время там появится специальная форма для запроса, пишет Nation News.

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