Россия произвела почти 32 миллиона комплектов вакцин от COVID-19 с начала года

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Россия произвела более 30 миллионов комплектов антиковидиной вакцины «Спутник V», почти 1,5 миллиона «ЭпиВакКорона» и 352 тысячи «КовиВак» с начала года. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Объемы серий различаются в зависимости от производственных мощностей площадок.

— С начала года выпущено в обращение более 30 миллионов комплектов «Спутник V», почти 1,5 миллиона «ЭпиВакКорона» и 352 тысячи «КовиВак», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что такое количество произведенных комплектов последней из вышеперечисленных вакцин связано с тем, что она была зарегистрирована позднее двух остальных.

В Минпромторге добавили, что все четыре российские вакцины, если учитывать и первый компонент «Спутника», «Спутник Лайт», выпускаются в соответствии с планами производителей.

Разница в доступности препаратов связана с разным периодом их регистрации. Так, вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в 2020 году, «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 года, «КовиВак» — в феврале 2021 года и «Спутник Лайт» — в мае того же года.

Перед запуском механизмов массового производства вакцин необходимо было масштабировать технологии и усовершенствовать контроль качества препаратов, так как каждая серия проходит контроль сначала держателем регистрационного удостоверения, а затем в Росздравнадзоре.

В настоящее время для обеспечения вакцинации населения к производству каждой из вакцин подключаются новые площадки, пишет РИА Новости.