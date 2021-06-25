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Астрологи назвали самые наглые знаки зодиака

Юлия Павлушова

Общество
Астрологи назвали самые наглые знаки зодиака
Фото: pixabay.com

Многие люди готовы идти напролом к своей цели. Однако некоторые нередко «перегибают палку» и не стесняются проявить излишнюю наглость для достижения успеха. Астрологи рассказали, каких представителей зодиакального круга можно назвать самыми беспардонными.

Возглавляет рейтинг Овен. Представители «огненного» знака могут поступиться моральными принципами ради желаемого. Кроме того, их отличает излишняя вспыльчивость.

Далее следуют Стрельцы. Их отличает хитрость и умение выжидать. На работе, например, они могут аккуратно сместить руководство. Вместе с тем из-за природной наглости они не стесняются оскорблять слабых людей.

Львы очень жестоки к тем, кто задевает их самолюбие или пытается подшутить. Они готовы не просто выразить недовольство из-за этого, но и уничтожить обидчика.

Максимально нетактичны также Скорпионы. Они без стеснений влезают в чужие разговоры и не стесняются узнавать интимные подробности чужой жизни. Их отличает и другая черта — представители этого знака зодиака почти не умеют хранить секреты.

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