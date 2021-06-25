Ограничения на поездки в РФ и Португалию введут из-за коронавируса в ФРГ

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Ограничения на поездки в Россию и Португалию введут в Германии из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил институт Роберта Коха.

Так, Российская Федерация и Португалия были включены в список стран с особенно высоким риском заражения определенными штаммами COVID-19.

— Португалия теперь классифицируется как регион распространения вариантов коронавируса, — говорится в заявлении института.

Классификация страны как опасного региона будет действовать первоначально в течение двух недель. После этого возможно продление времени действия данного статуса.

Аналогичным образом в список регионов активного распространения коронавирусной инфекции вошла и Российская Федерация.

Соответствующее положение вступит в силу с 29 июня 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что индийский штамм коронавируса в течение лета «одержит верх» в стране. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как граждане будут соблюдать противоэпидемические меры, а также от темпов вакцинации.