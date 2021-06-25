Американцы восхитились российской бронированной платформой «Бумеранг»

Фото: Минобороны РФ

На международной выставке вооружений MILEX 2021 в Минске Россия представила последнюю версию колесной бронированной платформы ВПК-7829 «Бумеранг» отечественного производства. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказал полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин.

По его словам, машина представляет из себя модульную боевую платформу пехоты и бронетранспортер. В ней одновременно могут находиться три члена экипажа и восемь пассажиров.

Литовкин уточнил, что «Бумерангом» заинтересовались и американские аналитики. Так, отечественной военной машине была посвящена целая статья в журнале The National Interest.

— Американцы восхищаются справедливо, машина хорошая, она лучше любого американского бронетранспортера и американской боевой машины пехоты, — заявил обозреватель.

Он подытожил, что на сегодняшний день в России представлены лучшие системы противокорабельной и береговой обороны, а также лучшие истребители и военные комплексы «Авангард», пишет Nation News.