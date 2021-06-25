Вдова режиссера Бориса Грачевского объяснила, почему отказалась от его фамилии

Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Вдова Бориса Грачевского, актриса и певица Екатерина Белоцерковская раскрыла детали отношений с режиссером. Она рассказала, что в их романе было много сложностей.

Возлюбленный четыре раза звал Екатерину Белоцерковскую замуж. Однако она отказывала из-за плохого отношения окружения Бориса Грачевского. Многие считали, что она — охотница за деньгами. По этой причине актриса и отказалась брать его фамилию, когда все же стала невестой.

— Он пришел и говорит: «Завтра мы идем в ЗАГС». Я боялась этого шага, поэтому сразу ответила: «Надо же сначала заявление подавать», — сказала она.

Екатерина Белоцерковская призналась, что к этому моменту Борис Грачевский уже успел подать документы в ЗАГС. Об этом актриса сообщила в эфире телеканала «Россия 1».