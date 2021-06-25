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Скончалась народная артистка России Ольга Барнет

Полина Долганова

Общество
Скончалась народная артистка России Ольга Барнет
Фото: ITAR-TASS

Народная артистка России и актриса МХТ имени Чехова Ольга Барнет ушла из жизни в возрасте 69 лет в пятницу, 25 июня. Об этом сообщается на сайте театра.

— В Художественном театре горе. Сегодня, 25 июня, не стало народной артистки России Ольги Борисовны Барнет. 3 сентября ей могло бы исполниться 70 лет, — говорится в сообщении.

В пресс-службе театра уточнили, что артистка ушла из жизни после продолжительной болезни. Она пожелала, чтобы после ее смерти не было организовано никакого публичного прощания.

СПРАВКА «ВМ»

Ольга Борисовна Барнет родилась 3 сентября 1951 года. В 1972 году она окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и была принята в труппу Московского художественного театра. После раскола труппы Барнет начала служить в МХТ имени А. П. Чехова. Там она успела сыграть многие культовые роли, включая Ольгу в постановке «Три сестры», Арину Пантелеймоновну в «Женитьбе», графиню-внучку в «Горе от ума» и другие.

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