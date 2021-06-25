Ряд автобусных маршрутов и остановок изменят в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Голубинская улица, 24к1 Карта всех событий

С субботы, 26 июня, в различных районах Москвы скорректируют ряд автобусных маршрутов, а также режим работы остановочных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Автобус № 907 прекратит ходить по выходным дням. Пассажирам предлагается воспользоваться автобусами № т71, курсирующими тем же маршрутом со всеми остановками.

Будет закрыт временный маршрут автобуса № 027 «Метро «Войковская» —«Метро «Дмитровская», запущенный ранее в связи с ремонтом трамвайных путей. Трамваи № 27 и 29 будут следовать прежними маршрутами.

У автобусов № 165 и 202 появится новая остановка — «Голубинская улица, 24». Она будет располагаться на улице Паустовского при следовании к станции метро «Ясенево», между остановками «Проезд Карамзина, 1» и «Улица Паустовского, 1», на остановке автобусов № 262, 651 и 781.

У автобусов № 976 будут организованы новые остановки при следовании в сторону Марьина: «Оздоровительный комплекс «Десна» на Калужском шоссе при следовании из области (между остановками «Десна-2» и «Жилой комплекс»), а также «Ракитки» на Калужском шоссе при следовании из области (между остановками «Жилой комплекс» и «Оздоровительный комплекс «Десна» на Центральной улице).

Остановка «5-я Кожуховская улица» для автобусов № 8 и 193 при следовании в направлении Велозаводской улицы будет перенесена на 190 метров назад, к дому № 19 по дублеру улицы Сайкина.

Остановку «Метро «Боровское шоссе» для автобусов № 767, 779, 830 и 950 при следовании в направлении центра сместят на 30 метров вперед.

Кроме того, с понедельника, 28 июня, будет изменено время отправления последних автобусов № 60, 155, 626, 732, сообщается на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».

Ранее «ВМ» сообщала, что остановку «Спорткомплекс «Измайловский», которая находится на востоке столицы, переименовали в «Восточный вокзал».