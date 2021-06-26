Гран-при России «Формулы-1» с 2023 года будут проводить в Санкт-Петербурге

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Гран-при России чемпионата мира «Формула-1» с 2023 года будет проходить в Санкт-Петербурге, рассказал президент и исполнительный директор Ф1 Стефано Доменикали.

Как уточнил Доменикали, «Формула-1» в 2023 году пройдет на одной из трасс комплекса «Игора Драйв» под Петербургом, сообщает РИА Новости.

Напомним, в России в 2020 году прошел этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который принимал Сочи. Поул на трассе «Сочи Автодром» выиграл Льюис Хэмилтон, представляющий Mercedes. Россиянин Даниил Квят из «Альфы Таури» не смог пройти в третий сегмент квалификации и занял 12-е место.

СПРАВКА «ВМ»

Гоночный комплекс «Игора Драйв» расположен в Приозерском районе Ленинградской области, в 54 километрах от Санкт-Петербурга. Площадь комплекса составляет 100 гектаров, он включает десять гоночных трасс для профессиональных и любительских соревнований, центр контраварийной подготовки, парк внедорожников.

Длина основной трассы для шоссейно-кольцевых гонок составляет 4086 метров, ширина — 12 метров. Трасса имеет девять левых и семь правых поворотов. Вместимость трибун основной трассы — пять тысяч человек, в целом комплекс может принять свыше 50 тысяч зрителей.